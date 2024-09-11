مجلس الأمن يصوت بالموافقة على تمديد العقوبات بحظر توريد السلاح إلى إقليم دارفور

صوت مجلس الأمن بالموافقة على تمديد العقوبات على السودان الواردة في القرار 1591 الخاص بحظر توريد السلاح إلى إقليم دارفور.

وقال ممثل السودان الحارث إدريس أمام مجلس الأمن: “الدعم السريع” شنت أكثر من 100 هجوم منذ مايو واستخدمت “أسلحة محرمة” وقوات الدعم السريع تهدد أمن دارفور.

الشرق للأخبار – السودان