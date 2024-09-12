الجوع يحاصر بحري بعد سرقة الدعم السريع للغذاء!

أطلقت لجان أحياء بحري، مُناشدةً عَاجلةً لإنقاذ المنطقة التي تعاني من ندرة الغذاء وانعدام الدواء، مؤكدة أن الجوع يسيطر على المدينة بسبب انعدام المواد الغذائية وسرقة بعضها من قبل افراد الدعم السريع.

وقال بيانٌ للجان بحري، إن بحري تعيش لحظات عصيبة تتجلى فيها صور الفقر والمرض بسبب هذه الحرب اللعينة، مشيراً إلى أن ندرة الغذاء بات واقعًا مريرًا يعيشه أهلنا، وأصبحت الأمراض تفتك بهم بلا رحمة، بينما تتعالى أصوات الأطفال الباحثين عن لقمة العيش وجرعة دواء.

وتابع البيان: إنّ “الحرب التي لا يرغب طرفاها في إنهائها فإنها في شمال بحري، وخاصة في مناطق حطاب والكدرو، لم تترك لأهلنا خيارًا سوى النزوح واللجوء إلى المجهول. فَقَدَ الكثيرون منازلهم وأحبتهم، وأصبحوا عرضةً لأبسط مقومات الحياة بسبب المعارك الدائرة والقصف العشوائي.

فإنّنا نناشد القوات المسلحة والدعم السريع بأن تضعا حداً لهذه المعارك التي لا تجلب سوى الألم والمآسي”.

ووجه اللجان، نداءً إنسانيًا عاجلاً للقوات المسلحه والدعم السريع بأن يتم تسهيل وصول المساعدات الغذائية والدوائية إلى بحري. لأن الأرواح تُهدر يوميًا.

ودعا البيان، كل الكيانات والاحزاب والمنظمات والطرق الصوفية والأعيان ببحري بالاتحاد وتضافر الجهود جميعًا من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، ومد يد العون لمن يحتاجها. فالأمل لا يزال موجودًا، وبتكاتف الجميع يمكن إحداث فرق حقيقي في حياة أهلنا الذين يعانون.

صحيفة السوداني