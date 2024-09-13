سياسية

لقاء القيادات العائدة إلى حركة العدل و المساواة السودانية برئيس الحركة الدكتور جبريل إبراهيم

2024/09/13
42576473 1880838985333467 3898162431528009728 n
حركة العدل والمساواة
التقى الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل و المساواة السودانية بالقيادات المنسلخة من مجموعة المؤتمر الإستثنائي الذي عقد في أغسطس 2023 بأديس أبابا و الجدير بالذكر عقدت هذه القيادات مؤتمر صحفي بمدينة بورتسودان و إعلان بيان إنسلاخها و إنضمامها مرة أخرى لحضن الحركة.
و قد رحب الدكتور جبريل إبراهيم بهذه الخطوة و قال سيادته بأن الحصة وطن و الواجب الآن الإصطفاف حول القوات المشتركة و القوات المسلحة من أجل حماية المواطن و حفظ الوطن بوحدته و سلامة أراضيه .
رصد وتحرير – “النيلين”

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2024/09/13