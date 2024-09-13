سياسية
لقاء القيادات العائدة إلى حركة العدل و المساواة السودانية برئيس الحركة الدكتور جبريل إبراهيم
التقى الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل و المساواة السودانية بالقيادات المنسلخة من مجموعة المؤتمر الإستثنائي الذي عقد في أغسطس 2023 بأديس أبابا و الجدير بالذكر عقدت هذه القيادات مؤتمر صحفي بمدينة بورتسودان و إعلان بيان إنسلاخها و إنضمامها مرة أخرى لحضن الحركة.
و قد رحب الدكتور جبريل إبراهيم بهذه الخطوة و قال سيادته بأن الحصة وطن و الواجب الآن الإصطفاف حول القوات المشتركة و القوات المسلحة من أجل حماية المواطن و حفظ الوطن بوحدته و سلامة أراضيه .
رصد وتحرير – “النيلين”
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