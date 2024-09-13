أمانة شرطي تعيد مبلغ ثمانية ألف دولار لصاحبها

كرمت الإدارة العامة للسجل المدنى السوداني الرقيب شرطة أيمن إبراهيم مصطفى التابع للشرطة الأمنية إستخبارات الجوازات والسجل المدنى كنموزج مشرف ووجه مشرق للشرطة بأمانته ونزاهته فى إرجاع مبلغ تمانية ألف دولار كان قد عثر عليها بمجمع السجل المدنى فقام على الفور بالتبليغ عنها والبحث عن صاحبها حتى تم العثور عليه وتسليمه المبلغ ويدعى على بابكر العبيد الذى أعجب بأصالة هذه الأخلاق والقيم الفاضلة.

قام بتكريم المذكور اللواء شرطة سامى الصديق مدير الإدارة العامة للسجل المدنى وصادف ذلك تواجد الناظر صلاح منصور العجب ناظر قبيلة الرفاعيين بشرق الدندر الذى أبت نفسه الا أن يشارك بتكريم المذكور لصدقه ونزاهته وامانته .

المكتب الصحفي للشرطة