مجلس عمداء جامعة الخرطوم يحدد امتحانات الدورة الرابعة لمختلف الكليات

عقد مجلس عمداء جامعة الخرطوم إجتماعه الإسفيري الدوري مؤخرا برئاسة مدير الجامعة بروفيسير عماد الدين الأمين الطاهر عرديب رئيس المجلس . وقدم مدير الجامعة في بداية الإجتماع تقريراً تناول جهود ادارة الجامعة لقيام امتحانات الدورة الرابعة للطلاب بمختلف كلياتهم ومستوياتهم حسب التقويم الذي قدمته أمانة الشؤون العلمية كما تناول تقرير المدير اللقاءات التي تمت مع جهات الاختصاص بخصوص شركات التحقق من الشهادة الجامعية حفاظا علي سمعة الجامعة العلمية.

وفي هذا الخصوص تحدث نائب مدير الجامعة بروفيسير أحمد مضوي مشيرا لزيارته الاخيرة للمملكة العربية السعودية بتكليف من مدير الجامعة لمعالجة موضوع شركات التحقق وذكر بروفيسير مضوي انه عقد إجتماعاً مع سفير السودان بالمملكة العربية السعودية ناقش خلاله القضية من جوانبها المختلفة وتم الإتفاق علي التواصل مع الشركات المعنية والعمل مع الشركة التي يتم توقيع اتفاق معها.

من جهة ثانية فقد ناقش مجلس العمداء مقترح أمانة الشؤون العلمية لقيام إمتحانات الدورة الرابعة للطلاب في جميع الكليات والمستويات حسب التقويم الأكاديمي وقرر مجلس العمداء عقد الإمتحانات خلال الفترة من ٢٦ أكتوبر الي ٢٥ نوفمبر في ثلاث مراكز بالداخل وهي جامعة وادي النيل..عطبرة، جامعة شندي بمقرها بشندي وجامعة الإمام المهدي بكوستي.

كما قرر عقد الإمتحانات في ثلاث مراكز بالخارج بكل من القاهرة، الرياض ودبي..وقرر المجلس إعفاء طلاب الداخل من رسوم الامتحانات تقديرا للظروف التي يمر بها أولياء أمور الطلاب وأسرهم.

وبالمقابل فقد قرر المجلس فرض رسوم علي طلاب المراكز الخارجية بغرض دعم تهيئة المراكز وتوفير الكثير من الإحتياجات اللوجستية حيث تقرر دفع مائة دولار أو ما يعادلها بعملة البلد مقر المركز للكليات النظرية والعلوم الانسانية، مائة وخمسين دولار لطلاب الكليات التطبيقية وثلاثمائة دولار لطلاب كلية الطب والتي تجري فيها إمتحانات سريرية.

كما قرر المجلس ضرورة تسديد للطلاب للرسوم الدراسية عبر نوافذ البنوك التي تحددها أمانة الشؤون العلمية بالإستمارة المخصصة لهذا الغرض..كما أجاز المجلس رسوم الامتحانات لطلاب الدراسات العليا بالخارج وهي رسوم الكليات النظيرة بالدولار أو ما يعادله بعملة الدولة مقر الإمتحان.

وقد ناقش الاجتماع رسوم إستخراج الشهادات الجامعية وأجاز مقترح أمانة الشؤون العلمية حيث تقرر أن تكون رسوم شهادة الإفادة مائة ألف جنيه، شهادة البكالاريوس والدبلوم الوسيط مائة وخمسين ألف جنيه، شهادة الماجستير والدبلوم العالي مائتي ألف جنيه،شهادة الدكتوراه ثلاثمائة ألف جنية ورسوم التحقق من صحة الشهادات مائتين وخمسين ألف جنيه.