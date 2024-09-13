عقار يخاطب ختام موتمر تطوير الخدمات الصحية فى شرق السودان

شهد نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد مالك عقار بمنتجع جبل الست بمنطقة اركويت بولاية البحر الاحمر الخميس ختام مداولات مؤتمر تطوير الخدمات الصحية باقليم شرق السودان الذي نظمته وزارة الصحة الاتحادية ، بالتعاون والتنسيق مع مؤتمر خريجي شعب البجا في الفترة من ( ١١ حتى ١٢ ) من سبتمبر الجاري وذلك وسط حضور ومشاركة واسعة من مجلس السيادة الإنتقالي ،و وزارة الصحة الاتحادية ، وولاة ولايات ( كسلا ، القضارف ، وولاية البحر الاحمر ، واعضاء السلك الدبلوماسي لدي السودان، وممثلي المنظمات ذات الصلة بالعمل الصحي.

وخاطب سيادته الجلسة الختامية للمؤتمر مؤكدًا اهتمامه بتوصياته ، ووقع علي البيان الختامى لمخرجات المؤتمر ، داعيا الي توسيع الرؤى والتخطيط السليم لعقد مؤتمر شامل لتطوير شرق السودان ، كما تطرق القائد عقار الي تجاوزات وانتهاكات مليشيا الدعم السريع التي طالت حتي كرامة الانسان ، وتدمير ( ٧٥ % ) من بنيات القطاع الصحي في السودان، مشيدا بصمود العاملين في هذآ القطاع في وجه التحديات.

كما خاطب ختام المؤتمر وزير الصحة الإتحادي د /هيثم محمد ابراهيم موضحا أهمية المؤتمر فى مخاطبة قضايا الصحة، وتوحيد الجهود الرسمية والشعبية وتوجيهها نحو تقوية النظام الصحي، معربا عن امله في ان تتكرر تجربة هذا المؤتمر في اقاليم السودان الاخري لتكون خارطة طريق صحية لكل السودان من اجل صحة المواطن السوداني.

من جانبه اشاد والى البحر الأحمر المكلف الفريق مصطفى محمد نور بجهود قيام المؤتمر لتطوير الخدمات الصحية في اقليم شرق السودان ، مشيرا الي الضغط الكبير الذي تواجهه الولاية في مجال الخدمات الصحية لظروف الوافدين بسبب الحرب ، مشددا علي ضرورة تطوير وتوفير الخدمات الصحية لتوطين العلاج داخل الولاية.

وناقش المؤتمر خلال جلساته التى استمرت لمدة يومين اوراق عمل علمية متخصصة، شملت مجمل قضايا الصحة في اقليم شرق السودان، وحشد وتوجيه الموارد نحو مساندة القطاع الصحي.