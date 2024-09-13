لجنة أمن ولاية الخرطوم : حملات ضبط الوجود الأجنبي وتنفيذ قرار منع بيع بائعات الشاي بعد الخامسة مساء

أكدت لجنة تنسيق شئون أمن ولاية الخرطوم في اجتماعها الخميس برئاسة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان إستقرار الوضع الجنائي والامني بفضل المجهودات الكبيرة التي يقوم بها الطوف المشترك لمواجهة المهددات الامنية ومكافحة أوكار الجريمة والقبض على المجرمين وتأمين الاسواق كما اتخذت اللجنة عددا من التدابير لتكثيف أعمال مكافحة الظواهر السالبة والسرقات.