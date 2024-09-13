مجموعة “غاضبون بلا حدود”: حسام منصور “الصياد” قام بانتهاك المبادئ الأساسية للكيان

قالت مجموعة “غاضبون بلا حدود” بأن حسام منصور “الصياد” قام بانتهاك المبادئ الأساسية للكيان ومحاولته المتكررة لتقويض الانضباط الداخلي ونؤكد موقفنا الراسخ مع المؤسسة القومية الشرعية وهي قوات شعبنا المسلحة فقط ونرفض محاولة أي جهة داخل الجيش استغلال اسم الكيان.

الجزيرة – السودان