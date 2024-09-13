سياسية
ميادة سوار الذهب: تماهي القوى السياسية العميلة مع القوى الخائنة للوطن مع التباس بائن في مفهوم الصراع السياسي
قالت رئيس الحزب الديمقراطي الليبرالي ميادة سوار الذهب بأن لجنة تقصي الحقائق التي أقرها مجلس حقوق الإنسان بجنيف اتهمت الجيش بقصف وتدمير البنى التحتية واستخدام أسلحة ومتفجرات في أماكن سكن المدنيين.
– تماهي القوى السياسية العميلة مع القوى الخائنة للوطن مع التباس بائن في مفهوم الصراع السياسي وخيانة الوطن.
– يجب مناهضة أي توجه يرمي إلى إصدار قرارات دولية جائرة وغير عادلة ومواجهتها رسميا وشعبيا وتكثيف الجهود وتفعيل كافة الآليات الوطنية لرفض توصيات لجنة تقصي الحقائق.
الجزيرة – السودان
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