سياسية
تحديد مدينة ملاطيا بتركيا مقرًا لفرع جامعة بحري..!
إلتقى السيد مدير جامعة بحري البروفيسور حاتم رحمة الله محمد أحمد الخميس بمدينة بورتسودان سعادة السفير فاتح يلدز سفير دولة تركيا الجديد بالسودان. وقد رحب السيد المدير بالسيد السفير معبرًا عن سعادته باللقاء متمنيًا له إقامة طيبة بالسودان.
ناقش اللقاء سبل التعاون الأكاديمي بين جامعة بحري والجامعات التركية، والتي وقعت معها اتفاقيات تعاون شملت أكثر من (12) جامعة ومركزا تتعلق بتدريب الكوادر الأكاديمية وغير الأكاديمية وتبادل الطلاب والأستاذة وإجراء البحوث المشتركة وتطوير البنية التحتية.
وفي ذات السياق فقد منحت لجنة التعليم العالي التصديق للجامعة لإنشاء فرع لها بمدينة ملاطيا يعمل على استقطاب الطلاب على مستوى البكلاريوس والدراسات العليا، علمًا بأن لدى جامعة بحري فرعين تم التصديق لهما من قبل السلطات المختصة في كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية سيُفْتَتَحَان قريبًا .
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