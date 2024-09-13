تحديد مدينة ملاطيا بتركيا مقرًا لفرع جامعة بحري..!

إلتقى السيد مدير جامعة بحري البروفيسور حاتم رحمة الله محمد أحمد الخميس بمدينة بورتسودان سعادة السفير فاتح يلدز سفير دولة تركيا الجديد بالسودان. وقد رحب السيد المدير بالسيد السفير معبرًا عن سعادته باللقاء متمنيًا له إقامة طيبة بالسودان.

وفي ذات السياق فقد منحت لجنة التعليم العالي التصديق للجامعة لإنشاء فرع لها بمدينة ملاطيا يعمل على استقطاب الطلاب على مستوى البكلاريوس والدراسات العليا، علمًا بأن لدى جامعة بحري فرعين تم التصديق لهما من قبل السلطات المختصة في كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية سيُفْتَتَحَان قريبًا .

سونا