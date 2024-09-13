جراهام يلتقي أساتذة آثار بجامعات روسية ويجري لقاءاً صحفياً

أجرى وزير الثقافة والاعلام دكتور جراهام عبدالقادر، لقاءا صحفيا مع روسيا نيوز تناول العلاقات بين البلدين والاستفادة من القدرات الروسية في مجالات التقانة لخدمة الثقافة والاعلام. من جانب آخر التقى الوزير أساتذة جامعات في مجال الآثار الذين أبدوا حرصهم على الآثار السودانية.

وإلتقى وزير الثقافة والإعلام الدكتور جراهام عبد القادر على هامش مشاركته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الثقافات المتحدة بروسيا الذي بدأ فعالياته الخميس بمدينة بطرسبيرغ الروسية، بالسيدة ماريا زخاروفا المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية. وتناول اللقاء التعاون السوداني الروسي والعمل المشترك لمجابهة التحديات.

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