المقاومة الشعبية المسلحة بمحلية دنقلا تكرم أسر شهداء معركة الكرامة

نفذت لجنة المرأة باللجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية المسلحة بمحلية دنقلا بالتعاون والتنسيق مع لجنة الرعاية الاجتماعية بالمقاومة الشعبية اليوم بدنقلا برنامج فرحة المولد النبوي الشريف لأسر شهداء معركة الكرامة وجرحي العمليات برعاية المدير التنفيذي لمحلية دنقلا مشرف المقاومة الشعبية بالمحلية الدكتور مكاوي الخير الوقيع.

وشهد البرنامج عدد من اعضاء حكومة الولاية الشمالية ونائب رئيس اللجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية المسلحة بالشمالية اللواء (م) دكتور عبد الرحمن أحمد فقيري ورئيس المقاومة الشعبية بمحلية دنقلا اللواء(م) دكتور الأمير محمد طه دياب ورئيس لجنة الاعلام والبرامج باللجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية العميد(م) عصام الدين علي عبد الرحمن وعدد من اعضاء اللجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية المسلحة ولفيف من القيادات العسكرية والامنية وأسر شهداء معركة الكرامة.

وحيا نائب رئيس اللجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية ارواح الشهداء واساد بجهود لجنة المرأة بالمقاومة الشعبية بمحلية دنقلا ولجنة الرعاية الاجتماعية ورعايتهما لاسر شهداء معركة الكرامة وجرحي العمليات وتناول فضل الشهادة والاصطفاء والاختيار. وأكد أن شهداء معركة الكرامة سيسجلوا بحرف بالنور في صفحات وتاريخ السودان وجدد تعهد المقاومة الشعبية عبر لجنة الرعاية الاجتماعية برعاية أسر الشهداء.

وبشر فقيري بقرب انتصار القوات المسلحة ودحر المليشيا المتمردة من جهته أكد مدير منظمة الشهيد بالولاية رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية بالمقاومة الشعبية المسلحة عمار الفكي عبد الصمد رعايتهم لأسر الشهداء وأشار إلي أن لجنة الرعاية الاجتماعية قامت بزيارات تفقدية لأسر الشهداء بمحليات الولاية السبع وتمكنت من عمل قاعدة بيانات متكاملة لكل أسر الشهداء لتسهيل عمليات تقديم الدعم والاحتياجات المطلوبة لهم وأعلن عن إنطلاق برنامج بسطاء لكفالة أيتام أسر شهداء معركة الكرامة وجرحي العمليات من خلال الاستمارة التي أعدت لذلك .