شاهد بالصورة.. الفنانة هدى عربي تخطف الأضواء وتتصدر “الترند” بلقطة “راقصة”

خطفت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي, الأضواء على منصات مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا ببلادها.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فإن الفنانة الملقبة بسلطانة الطرب, كانت قد نشرت صورة على حسابها الرسمي والمتابع عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وظهرت الفنانة الشهيرة في الصورة التي تم التقاطها وهي تقدم وصلة رقص في إحدى حفلاتها الأخيرة.

كتبت الفنانة هدى عربي على الصورة وفقاً لما نقل عنها محرر موقع النيلين: (شوق شديد للخريف ضُلّ النيمة الوريف).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين