بابكر حمدين حاكم إقليم دارفور المكلف: لا يمكن للمليشيا الاستيلاء علي حكم البلاد بفوهة البندقية وجلب المرتزقة وتحشيد القبائل

يجب أن تعلم المليشيا أنها لو قاتلت مائة عام لا تسطيع هزيمة الجيش السوداني المسنود بالقوات النظامية الاخرى وحركات الكفاح المسلح والمستنفرين وجماهير الشعب السوداني ، وهو المؤسسة الشرعية المعنية بحماية البلاد ، ويجب أن تعلم أيضاً أنه لا يمكن لها الإستيلاء علي حكم البلاد بفوهة البندقية وجلب المرتزقة وتحشيد القبائل ، ومخرجها الوحيد من هذه الحرب التي أشعلتها هو تنفيذ مخرجات إتفاق جدة الإنساني الذي يمهد الطريق لإيقاف الحرب وتحقيق السلام.

بابكر حمدين حاكم إقليم دارفور المكلف.

رصد وتحرير – “النيلين”