والي الخرطوم يطلع وزير الشؤون الدينية على حجم اعتداءات المليشيا

بدأ وزير الشؤون الدينية والأوقاف الاتحادي أسامة حسن محمد زيارة لولاية الخرطوم.

وقدم والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة تنويرا للوزير عن أوضاع دور العبادة والأوقاف في ظل الحرب لافتاً أن المليشيا لم تتقيد بادنى معايير الدين والأخلاق وأعتدت على المساجد والكنائس ودنست المقدسات الإسلامية والمسيحة وقام أفرادها بممارسة كل الموبقات داخل دور العبادة.

في السياق شهد وزير الشئون الدينية والأوقاف برفقة والى الخرطوم وبرفقة مدير الإدارة العامة للشئون الدينية طارق عبدالله الإحتفال الذي نظمته الطريقة الأحمدية بذكرى المولد النبوي الشريف بمسيد الشيخ عبدالقادر خليفة الشيخ محجوب عووضة.

وهنأ الوزير الأمة الإسلامية بذكرى المولد مؤكداً على أهمية التمسك بالقيم الفاضلة وإتباع خُلق الرسول الكريم الذي جاء بالحق بشيرا ونذيرا.

والي الخرطوم أوضح أن في الاحتفال بذكرى المولد رسائل وعبر لابد أن تكون حاضرة في حياتنا اليومية حتى نقتدي بها قولا وفعلا.

من جانب آخر أدى وزير الشئون الدينية والأوقاف ووالي الخرطوم صلاة الجمعة بمسجد الحارة ٢١ مجمع الامام أنس إبن مالك.