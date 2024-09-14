اجتماع لجنة الأمن بمحلية السلام يناقش موقف توفير السلع الاستهلاكية والوقود

ترأس الأستاذ الزين فضل المولى الزين، المدير التنفيذي لمحلية السلام ورئيس لجنة أمن المحلية، الاجتماع الدوري للجنة أمن المحلية في مدينة النعيم، حاضرة المحلية، بحضور الأستاذ ياسر محمد الطيب، مدير القطاع الشرقي، والأستاذ خالد كمال، المدير الإداري للمحلية. تناول الاجتماع موقف توفير السلع الاستهلاكية والمواد البترولية، بالإضافة إلى مناقشة صيانة وتأهيل الطريق الزراعي كوستي-المقينص.

وأكد الاجتماع على ضرورة تكاتف الجهود بين الجهات المختصة لإصلاح الطريق، الذي تضرر بفعل السيول والأمطار، مما يسهم في تسهيل نقل السلع الاستهلاكية والوقود، وإيصال المنتجات الزراعية من مناطق الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك، وتيسير حركة المواطنين.

وأشاد المدير التنفيذي بمحلية السلام، بجهود أعضاء اللجنة وإسهامهم الفاعل في حفظ الأمن والاستقرار، من خلال التنسيق الكامل بين الأجهزة الأمنية والشرطية بالمحلية.