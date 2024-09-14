ممثل الوالي ومفوض العون الانساني بسنار يزوران نازحي ولاية سنار بمحلية الرهد

قام الأستاذ الضوء أحمد يعقوب، ممثل والي ولاية سنار والمشرف على شؤون النازحين بالولاية، بزيارة تفقدية لنازحي ولاية سنار بمحلية الرهد بولاية القضارف، يرافقه الأستاذ سامي محمد أحمد، مفوض العون الإنساني بالولاية بالإنابة.

خلال زيارته، عقد الأستاذ الضوء عدة لقاءات مع المدير التنفيذي لمحلية الرهد، الأستاذ عزالدين الإمام، ولجنة أمن المحلية. تناولت اللقاءات التحديات التي يواجهها النازحون من ولاية سنار، والتي تشمل مشكلات الإيواء وتدفق مواد الإغاثة، إضافة إلى توفير المواد الغذائية والأدوية.

ناقش الاجتماع سبل تحسين وصول المساعدات الإنسانية للنازحين، الذين يزيد عددهم عن 6 آلاف نازح في منطقة الحواتة. كما أشاد بالدور الذي تلعبه مبادرة إيواء النازحين في ولاية سنار، وخاصة مبادرة إيواء نازحي الدندر، مشيدًا بالتنسيق المستمر بين المبادرة والجهات الحكومية بمحلية الرهد. كما أثنى على جهود أبناء الدندر في الخارج في تقديم الدعم المستمر، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد تدفق مزيد من المعونات من المنظمات ومبادرات أبناء الدندر.

في اجتماع موسع آخر، التقى ممثل الوالي بلجنة النازحين بولاية سنار، والتي تضم ممثلين من محليات الدندر، السوكي، سنار، وسنجة الكبرى. قدم العميد شرطة محمود عيسى، المشرف على ولاية سنار، تقريرًا مفصلًا عن سير العمل في تنسيقية شؤون النازحين خلال الشهرين الماضيين، موضحًا التحديات والحلول، خاصة فيما يتعلق بالإيواء الذي يشكل تحديًا مستمرًا في محلية الرهد، والتي تضم 13 مركزًا للإيواء في مدينة الحواتة، مع استمرار تدفق النازحين من ولاية سنار. ودعا إلى تدخل حكومة ولاية القضارف لتوفير مزيد من معدات الإيواء.