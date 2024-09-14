ياسر العطا واللبيب يتفقدان سلاح المدفعية في عطبرة

تفقد عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن ياسر عبد الرحمن قيادة سلاح المدفعية بعطبرة وذلك من خلال زيارته لولاية نهر النيل حيث رافقه الفريق الركن محمد عباس اللبيب نائب المدير العام لجهاز المخابرات العامة وعدد من القادة الميدانيين.

وكان في استقباله قائد سلاح المدفعية وقادة القوات النظامية بنهر النيل. وقال اللواء ركن محمد الأمين قائد سلاح المدفعية في كلمة ترحيبه بالوفد نجدد العهد للقيادة مؤكداً وحدة الهدف و الغاية مستمدين شرعيتنا من رغبة الشعب السوداني الصامد الابي.

وفي ختام الزيارة خاطب العطا ضباط وضباط صف السلاح مؤكداً تقديره لمجهودات السلاح على امتداد الوطن وشدد على عدم المهادنة والسلام مطلقاً مع مليشيا آل دقلو أو من يساندها باي شكل، قاطعاً بعدم تسليم الوطن لاي جهة الا عبر صناديق الإنتخابات بصورة ديمقراطية، وحيا مجاهدات جميع فئات الوطن.