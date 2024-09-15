سياسية

الدخول في عملية سياسية تشمل القوى السياسية الوطنية عدا المؤتمر الوطني وواجهاته!

2024/09/15
النصر
صقر الجديان
وقعت حركة تحرير السودان الديمقراطية والتحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية – القيادة الشرعية مذكرة تفاهم حول إنهاء الحرب بالبلاد نصت على:
– تكوين جبهة سياسية وطنية مسنودة من الشعب السوداني لإيقاف الحرب وإزالة آثارها.
– الدخول في عملية سياسية تشمل القوى السياسية الوطنية عدا المؤتمر الوطني وواجهاته والفصائل التي تؤيد استمرار الحرب
– تحقيق أهداف ومبادئ ثورة ديسمبر والعمل على إنشاء دولة سودانية فيدرالية تمثل التنوع والتعدد الثقافي وحرية المعتقد
– تأسيس المؤسسة العسكرية السودانية عبر جيش قومي مهني واحد يمثل الشعوب السودانية المختلفة.
الجزيرة – السودان

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