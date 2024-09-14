العدل والمساواة تنعي ابن شقيق الدكتور جبريل ابراهيم

نعي أليم

قال تعالى ( وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ) صدق الله العظيم

تنعي حركة العدل والمساواة السودانية ،المغفور له بإذن الله /إبراهيم ادم إبراهيم محمد فضيل، ابن شقيق الدكتور/ جبريل محمد رئيس الحركة ،الذي توفي الخميس12سبتمبر2024 متأثرا بجراحه إثر إصابته بواسطة مليشيا الدعم السريع وهو في طريقه من كتم إلى الفاشر في وقت سابق.

وتتقدم قيادة وأعضاء الحركة بصادق التعازي و المواساة لأسرته و للدكتور جبريل إبراهيم محمد رئيس الحركة ، والى جميع آل فضيل و لاعضاء حركة العدل و المساواة السودانية في هذا الفقد الأليم و المفجع، سائلين الله أن يربط على قلوبهم و أن يلهمهم الصبر و حسن العزاء .

و نسأله تعالى أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويجعل قبره روضة من رياض الجنة .

إنَّا لله و إنَّا اليه راجعون

حركة العدل و المساواة السودانية. sudanjem.com ‏Justice & Equality Movement (JEM)