نقاشات مثمرة لفتح شراكات جديدة مع الصين في مجال النفط

كشف دكتور محي الدين النعيم وزير النفط والطاقة عن قيادة نقاشات مثمرة مع الصين تفتح المسار لشراكات جديدة بين السودان والصين في مجال النفط والاستثمارات ذات الصلة .

وأضاف وزير النفط والطاقة لبرنامج مؤتمر إذاعي اليوم أنه جرت لقاءات على هامش منتدى التعاون الصيني الافريقي تم عبرها إعادة التواصل الفعال وترميم العلاقات مع الشركة الوطنية الصينية للبترول صاحبة المساهمة الكبرى في تأسيس البنية التحتية للقطاع النفطي في السودان .

وأشار وزير النفط الى أن الحقبة التي كانت تسيطر فيها قوى الحرية والتغيير على مقاليد الحكم تسببت في تراجع كبير لبرامج التعاون بين السودان والصين في مجال النفط، مبينا أن الزيارة عملت على معالجة هذه المسألة واستعادة الشراكات البناءة في المجال.

سونا