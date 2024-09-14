شاهد بالفيديو.. الفنان المصري حمادة هلال والفنانة هدى عربي والمطرب علي الشيخ يغنون في حفل زواج رجل أعمال سوداني وإحدى الحسناوات

حظي حفل زواج أقيم بالعاصمة المصرية القاهرة أمس الجمعة باهتمام كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, للصفحات الناشرة لتفاصيل الحفل الضجة فإن الفرح الذي أحياه نخبة من المطربين السودانيين والمصريين كان لرجل أعمال سوداني.

وتغنى في الفرح الفنان المصري الشهير حمادة هلال, والمطربة السودانية الشهيرة هدى, إضافة للفنان الشاب علي الشيخ.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات المتابعين فإن العريس هو رجل أعمال معروف يدعي محمد الفاتح.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين