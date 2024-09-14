شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل زواج أسطوري بالقاهرة والعروسين يتفاعلان مع أغنياتها بالرقص

أشعلت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي, حفل زواج أسطوري لعرسان سودانيين بالعاصمة المصرية القاهرة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد تغنت سلطانة الطرب, بأغنيات الحماسة التي أشعلت بها صالة الفرح.

ودخل العروسين في وصلة رقص وتفاعلا مع أغنيات المطربة هدى عربي, الجدير بالذكر أن العريس هور رجل الأعمال الشاب محمد الفاتح.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين