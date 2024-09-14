شاهد بالفيديو.. مواطن صيني يسخر من مقتل القائد الميداني البارز في الدعم السريع “قرن شطة” ويتغنى باسم القوات المشتركة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وعلى نطاق واسع مقطع فيديو لمواطن قيل أنه صيني الجنسية.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الصيني, الذي وضح أنه متابع جداً للأخبار في السودان ظهر وهو يسخر من اغتيال القائد الميداني البارز بقوات الدعم السريع عبد الرحمن, الملقب باسم “قرن شطة”.

وكان “شطة” قد لقي مصرعه إثر اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في حدود مدينة الفاشر بشمال دارفور.

ووفقاً لما أظهر الفيديو الذي رصده محرر موقع النيلين, فقد سخر المواطن الصيني من مقتل القائد الميداني للدعم السريع, من خلال استعراضه بقرن من الشطة الخضراء.

كما تغنى الصيني, باسم القوات المشتركة, التي تقاتل بجانب الجيش في معركته ضد قوات الدعم السريع والتي اندلعت منذ شهر أبريل من العام الماضي.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين