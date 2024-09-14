بالفيديو.. شاهد فرحة شباب سودانيون بعد حصولهم على “التمباك” والجمهور يسخر: (بختكم جاكم التموين يا سفافين)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسخرية كبيرة مقطع فيديو لشباب سودانيون بإحدى القرى السودانية.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع ازدحام الشباب أمام محل صغير متخصص في بيع “التمباك”.

وحصل الشباب على نصيبهم من “التمباك” وسط فرحة بالغة وهو ما دفع الجمهور لإطلاق عدد من التعليقات الساخرة أبرزها: (بختكم جاكم التموين يا سفافين).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين