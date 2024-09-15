تجمع شباب اللاجئيين السودانيين بمدينة أبشي- بيان مهم

بسم الله الرحمن الرحيم

تجمع شباب اللاجئيين السودانيين بمدينة أبشي

بيان هام

نحن الموقعون أدناه تجمع الشباب اللاجئين السودانين في مدينة أبشي بتاريخ الجمعه الموافق 13 سبتمبر 2024م

الي جماهير اللاجئين السودانيين في مدينة أبشي ، لقد تابعتم الدعوة المختصرة التي قدمتها المفوضية السامية لشئون اللاجئين مكتب أبشي لبعض اللاجئين القانونيين والصحفيين وبعض الرجال والنساء في يوم الخميس الموافق 12 سبتمبر 2024م تمام الساعه الثالثة ظهرا بمقر النافذة الخاصة بقضايا اللاجئين ، وبعد الإجتماع تبين للحضور أن المفوضية طالبت من اللاجئين تجهيز خططهم وبرامجهم وإحتياجاتهم بهدف عرضها للوفد الذي يقدم من أنجمينا لمساعدة اللاجئيين ، ومن خلال الإجتماع تبين للحضور أن الوفد الذي يحضر للقاء اللاجئين هو وفد يضم السفير الإمارتي بتشاد ووفد يرافقه تهبط طائرتهم صباح الجمعه الموافق 13 سبتمر 2024 ويجتمعون باللاجئين

قاطع الصحفيون وبعض القانونيين الزيارة جملة وتفصيلا وطالبوا برفض التدخلات الإماراتية في الشؤون السودانية وطلبوا من الجهات المنظمة تحمل تبعات هذا اللقاء

جماهير اللاجئين كما تابعتم أن قلة من اللاجئين إختطفوا أصواتكم وجلسوا مع الوفد الإماراتي ولم تحرك سواكنهم أي من أنواع الإنتهاكات التي إرتكبتها مليشيا الدعم السريع المدعومة من دولة الإمارات التي تدعي ثوب الإنسانية في مدينة أبشي

نحن في تجمع شباب اللاجئين السودانيين ندين بأغلظ العبارات هذا التصرف المهين لكرامة الإنسان اللاجئ السوداني الذي حدث من بعض الأشخاص ضعفاء النفوس عديمي الضمير والكرامة بتعاونهم الواضح والصريح مع دولة الإمارات من خلال الجلوس مع وفدها الشوم في مدينة أبشي

نحن في تجمع شباب اللاجئين نقف وقفة عزة وكرامة للأبطال الذين رفضتا لقاء وفد الإمارات ورفسوا دراهمها ومساعداتها المدعاة في لوحة تعكس تضامنهم مع جماهير شعبنا السوداني الأبي

النصر قريب

عائدون الي بيوتنا

الجمعة 13 سبمتمر 2024م