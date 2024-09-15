وزير الداخلية المكلف يدشن المرحلة الخامسة عشر من دعم الوزارة للمجهود الحربى

دشن اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف المرحلة الخامسة عشر من دعم الوزارة للمجمهود الحربى وذلك بحضور الفريق أول شرطة (حقوقى) خالد حسان محي الدين مدير عام قوات الشرطة والفريق شرطة (حقوقى) د/ إبراهيم أحمد شمين رئيس هيئة الشئؤن الإدارية واللواء شرطة صلاح احمد إبراهيم مدير عام قوات الجمارك (المكلف) وممثلين لمختلف الأجهزة العسكرية والأمنية بالولاية.

وفى تصريح ( للمكتب الصحفى للشرطة) أوضح السيد وزير الداخلية المكلف أن تدشين هذه المرحلة يأتى مواصلة وإستمرارا لجهود الوزارة فى دعم المجهود الحربى لإسناد القوات المسلحة والقوات المساندة لها بمسارح العمليات من خلال توفير الأدوية والعقاقير والمستلزمات الطبية اللازمة لعلاج مصابى وجرحى معركة الكرامة مبينا أن هذه المرحلة من التدشين تستهدف قوات الإحتياطي المركزى بولاية الخرطوم والسلاح الطبى وجهاز المخابرات الوطنى والفرقة (18) ولاية النيل الأبيض ومستشفى بوارث العسكرى ومنظمة أفاق الوطنية والتى تعتزم إقامة مخيم طبى علاجى لمحلية ابوحمد بولاية نهر النيل وأكد سيادته مضئ الوزارة قدما فى تدشين مثل هذه البرامج بتسيير القوافل العلاجية دعما للمجهود الحربى حتى تحقيق النصر بهزيمة ودحر المليشيا المتمردة فى القريب العاجل .

المكتب الصحفي لشرطة السودان