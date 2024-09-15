السودان يشارك فى مؤتمر الحوار الوزارى الأول بين الصين ودول شرق افريقيا (الإيابكو) بدولة الصين الشعبية

شارك السودان فى الحوار الوزارى الأول بين الصين ودول شرق إفريقيا (الإيابكو) بدولة الصين الشعبية بوفد رفبع ترأسه اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف وعضوية الفريق شرطة محمد إبراهيم عوض الله نائب المدير العام المفتش العام.

وأوضح وزير الداخلية عقب عودته أن المشاركة جاءت بدعوة من جمهورية الصين الشعبية مبينا أن وفد السودان شارك فى عدد من اللقاءات والمنتديات المصاحبة من منطلق تعزيز التنسيق والتعاون فى مجال الأمن ومكافحة الجرائم وأشار سيادته الى أن الوفد على ضوء المؤتمر عقد إجتماع ثنائى بمشاركة نائب وزير الأمين العام الصينى تطرق الى أزلية العلاقات التاريخية ومتانتها ومكانتها بين البلدين كما تناول إللقاء أوجه التعاون والتنسيق المشترك فى شتى المجالات خصوصا الأمنية وأمن اللقاء على استمرار هذا التعاون بدعم الشرطة السودانية فى مجالات التدريب والأعمال الفنية والتقنية وذلك من خلال توقيع مذكرة تفاهم قانونية بين الجانبين وأضاف السيد وزير الداخلية المكلف الى ان المؤتمر ناقش على مدى جلساته ثلاثة موضوعات ذات علاقة بالتعاون الأمنى بين دول العالم استعرضت الجلسة الأولى بناء مجتمع المسئؤلية المشتركة من خلال شكلية تعاون يتم أنشاؤها من قوات متعددة فيما ناقشت الجلسة الثانية الحفاظ على ترسيخ دعائم الأمن المشترك من خلال تقاسم نتائج التعاون كما استعرضت الجلسة الثالثة مناقشة وسائل التعاون فى مجال الأمن العام من خلال التنسيق وتحديد شكلية لإنفاذ ذلك.

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) بمشاركة عدد (14) دولة تمثل أقليم (الايابكو) وقد أناب عنها كل من السودان واثيوبيا فى الكلمات التى أستعرض من خلالها مبادارات التعاون الأمنى مع الصين وتوج ذلك بتوقيع مذكرة تفاهم بين الصين ودول شرق إفريقيا للتعاون الفنى وتبادل المعلومات والوثائق كما شارك وفد السودان فى المؤتمر السنوى للعام (2024م) لمنتدى التعاون الدولى حول الأمن العام بمشاركة ممثلين ووفود (45) دولة إضافة الى منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الإنتربول بجانب (31) دولة تمثل قارات اسيا وافريقيا وأوروبا وامريكا الشمالية والجنوبية .

المكتب الصحفي للشرطة