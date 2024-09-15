بدء امتحانات كلية القانون جامعة بحري بكسلا

وقف السيد وكيل جامعة بحري الدكتور القذافي محمد حسن يرافقه الدكتور أبوبكر محمد عثمان أمين الشؤون العلمية على سير الإمتحانات لطلاب كلية القانون بالسنة الرابعة (الفصل الدراسي الثامن) للعام الدراسي 2023-2024 بجامعة كسلا والتي بدأت السبت الموافق الرابع عشر من شهر سبتمبر 2024 وتنتهي في يوم 21 من شهر سبتمبر، وفقًا لما خطط لها، بنسبة حضور للطلاب بلغت 100%.

وقد شكر السيد وكيل الجامعة إدارة جامعة كسلا على تعاونها اللامحدود وتسهيل كثير من العقبات التي مكنت الجامعة من أداء الإمتحانات الأساسية لطلابها بصورة جيدة. الجدير بالذكر ان أمانة الشؤون العلمية قد حددت عددا من مراكز الإمتحانات لكلية القانون وفقًا لتواجد الطلاب منها مراكز داخلية شملت كوستي، عطبرة، كسلا، المناقل، الأبيض وأمدرمان. وخارجية في كل من مصر، قطر، ليبيا والمملكة العربية السعودية، قطر، الإمارات العربية المتحدة وجنوب السودان.

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