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بالزغاريد.. شاهد بالفيديو استقبال البرهان في معسكر النهضة للنازحين – عطبرة

2024/09/16
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ضمن سلسلة زياراته التفقدية للنازحين رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان يتفقد معسكر النهضة للنازحين من جحيم و إنتهاكات مليشيا الدعم السريع الإرها_بية (الجنجويد) في مدينة عطبرة بولاية نهر النيل ويوجه بتوفير كافة الإمكانيات المتاحة – ولاية نهر النيل – معسكرات النازحين.
رصد وتحرير – “النيلين”

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