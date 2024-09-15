بالصور.. قيادات حركة العدل والمساواة السودانية تلتقي عضوية الحركة بامبدة

زار الفريق إبراهيم الماظ دينق مستشار رئيس حركة العدل والمساواة السودانية للشؤون الأهلية والعلاقات المجتمع يرافقه ونائب امين الشؤون الإنسانية دكتور/ إدريس محمود لقمة والاستاذ/ ادم برقو القيادي بالحركة زاروا مقر حركة العدل والمساواة السودانية بامبده الحارة الأولى.
حيث كان في استقبالهم الأستاذ صلاح محمد نور رجب المنسق العسكري والسياسي لقوات الحركة في قطاع أمدرمان الذي رحب بالوفد وقدم سرحا وافيا حول الاوضاع في المنطقة.
من جانبه شكر الأستاذ ادريس محمود لقمة نائب امين الشؤون الإنسانية عضوية و قوات الحركة والمكتب السياسي للحركة وكل مقاتلين في الصفوف الأمامية من أجل الوطن على جهدهم وصبرهم داعيا الي الاهتمام بالجانب الإنساني وتشجيع المنظمات وفتح مراكز الصحية ودعم المواطنين والعمل العسكري والسياسي معآ .
كما خاطب الحضور الفريق/ابراهبم الماظ مستشار رئيس الحركة للشؤون الأهليةوعلاقات المجتمع نبينا ان هذه الزيارة تأتي في إطار الوقوف على الاوضاع وواقع قوات عضوية الحركة الذين يشاركون بفاعلية في الدفاع والزود عن مقدرات الوطن والتشاور محييا وقوف أعضاء الحركة العسكريين مع القوات المسلحة في خندق واحد في الخطوط الأمامية منذ إندلاع الحرب.
رصد وتحرير – “النيلين”
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