بالصور.. قيادات حركة العدل والمساواة السودانية تلتقي عضوية الحركة بامبدة

حيث كان في استقبالهم الأستاذ صلاح محمد نور رجب المنسق العسكري والسياسي لقوات الحركة في قطاع أمدرمان الذي رحب بالوفد وقدم سرحا وافيا حول الاوضاع في المنطقة.

من جانبه شكر الأستاذ ادريس محمود لقمة نائب امين الشؤون الإنسانية عضوية و قوات الحركة والمكتب السياسي للحركة وكل مقاتلين في الصفوف الأمامية من أجل الوطن على جهدهم وصبرهم داعيا الي الاهتمام بالجانب الإنساني وتشجيع المنظمات وفتح مراكز الصحية ودعم المواطنين والعمل العسكري والسياسي معآ .