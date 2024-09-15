الشرطة السودانية تودع الفوج الثانى من الجرحى والمصابين للعلاج بالهند

استكمالا لجهود رئاسة قوات الشرطة في الرعاية والعناية بمصابي وجرحي معركة الكرامة من منسوبيها وحرصا منها فى تلقيهم خدمات علاجية متميزة عبر مؤسسات علاجية مؤهلة وفق التقارير الطبية داخل البلاد وخارجها وتحت إشراف لجنة الشهداء والجرحى والمصابين غادر مطار بورتسودان الفوج الثانى من مصابى وجرحى معركة الكرامة لتلقى العلاج بدولة الهند بعد إستكمال كافة إجراءاتهم الطبية والإدارية والمالية اللازمة .

المكتب الصحفي للشرطة