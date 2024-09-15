تحديد موعد امتحانات الشهادة السودانية

قال المفوض بتصريف أعمال وزارة التربية والتعليم، د. أحمد خليفة، إن اجتماعاً التام في بورتسودان، حسم قيام الامتحانات قبل نهاية هذا العام، على أن يحدد تاريخها خلال الأيام القادمة وفق خارطة عمل تضمن تذليل كافة العقبات والتحديات.

وترأس نائب رئيس مجلس السيادة، مالك عقار اير بمكتبه، اجتماع ترتيبات بدء امتحانات الشهادة السودانية بحضور وزيري الداخلية والتعليم العالي والبحث العلمي والمفوض بتصريف أعمال وزارة التربية والتعليم.

وكشف خليفة ان الاجتماع بحث الترتيبات الجارية لانطلاق امتحانات الشهادة السودانية قبل نهاية هذا العام وعمليات حصر الطلاب والمراكز داخل السودان وخارجه.

وأضاف ان الاجتماع ناقش كافة الترتيبات المتعلقة ببدء انطلاق امتحانات الشهادة السودانية، لا سيّما عمليات حصر المراكز والطلاب داخلياً وخارجياً.

صحيفة السوداني