“سعد الله” .. أصبحت القرية “غابة أشباح” وخالياً تماماً من السكان بعد أن تم تهجرهم قسرياً

قال مؤتمر الجزيرة بأن ميليشيا الدعم السريع قامت بتهجير المواطنين بقرية “سعد الله” التابعة لمحلية الحصاحيصا ونهبت ممتلكاتهم وسرقت الزيت الخاص “بمحول” القرية ومحاصيل المزارعين والأواني المنزلية

– الدعم السريع أعتدى بالضرب على المواطنين الذين يعودون إلى القرية وفرض غرامة تتراوح بين 100- 150 ألف جنيه للفرد بعد اختطافه.