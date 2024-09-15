شاهد بالفيديو.. إصطياد أكبر “سمكة” في تاريخ النيل الأبيض بالسودان وزنها 150 كيلو وطولها 2 متر

وثق ناشط سوداني عبر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة إصطياد إحدى الأسماك الضخمة بالنيل الأبيض.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أكد الصياد الذي قام باصطياد السمكة الضخمة بإحدى القرى التابعة لولاية النيل الأبيض.

وذكر المتحدث في الفيديو أن السمكة الكبيرة يبلغ وزنها حوالي 150 كيلو جرام بينما بلغ طولها حوالي 2 متر.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين