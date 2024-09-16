بورتسودان تشهد الثلاثاء المقبل انعقاد ورشة إعادة اعمار ولاية الخرطوم

تُعقد في بورتسودان يوم الثلاثاء ورشة عمل لإعادة إعمار ولاية الخرطوم، تحت رعاية رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

وأشار والي الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، إلى أن الورشة تم التحضير لها بعد قرار تطوير مبادرة “نداء الخرطوم” لمساعدة المتضررين من الحرب، لتصبح برنامجاً شاملاً لإعادة الإعمار والتعافي. كما تم تعيين منسق للبرنامج، الذي بدأ مع فريق من المختصين بإجراء حصر أولي للأضرار التي لحقت بالمرافق جراء الحرب.

ودعا الوالي الوزراء ومديري الهيئات والوحدات ذات الصلة بموضوعات الورشة، إلى جانب الخبراء والشركات ورجال المال والأعمال، للمشاركة في الورشة.