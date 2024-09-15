سياسية
سفارة جمهورية السودان بالقاهرة: كل ما يخص شؤون التعليم العام أو التعليم العالي يصدر بطريقة رسمية عبر موقع السفارة
تعلن المستشارية الثقافية بسفارة جمهورية السودان بالقاهرة أن كل ما يخص شؤون التعليم العام أو التعليم العالي يصدر بطريقة رسمية عبر موقع السفارة السودانية والصفحة الموثقة في فيسبوك، وكل ما يصدر في الوسائط الإعلامية ليس له أساس من الصحة.
بهذا نرجو من الجميع متابعة موقع السفارة السودانية وصفحة الفيسبوك الرسمية لأخذ المعلومة الصحيحة.
المستشارية الثقافية.
سفارة جمهورية السودان | القاهرة
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