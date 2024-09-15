شاهد بالفيديو.. شاب سوداني يجثو على ركبته ليقدم “دبلة” الخطوبة لحبيبته والجنس اللطيف يعلق: (نحنا لينا الله ويا حليلنا نحنا خمونا ساي)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حظي بمشاهدات عالية وتفاعلات واسعة من قبل الجمهور.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع المتداول شاب سوداني وهو يقوم بلقطة رومانسية في يوم خطوبته.

حيث قام الشاب بتقديم “دبلة” الخطوبة لحبيبته وهو يجثو على ركبته في لقطة وصفها المتابعون بالجميلة والمعبرة والرومانسية.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد تفاعل الجنس اللطيف من خلال التعليقات مع الفيديو, حيث كتبت إحداهن: (نحنا لينا الله) وردت عليها أخرى: (يا حليلنا نحنا خمونا ساي).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين