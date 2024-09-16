نائب رئيس المجلس السيادي يلتقي السفير الزيمبابوي

أكد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق *مالك عقار إير*، على عمق العلاقات الثنائية بين السودان وزيمبابوي في مختلف المجالات، مشيرًا إلى حرص الحكومة السودانية على تعزيز هذه العلاقات ودفعها نحو آفاق أوسع.

وخلال لقائه الأحد بسفير جمهورية زيمبابوي لدى السودان، إيمانويل بوكو، في مكتبه بمدينة بورتسودان، أكد عقار حرص الحكومة على تحقيق السلام في السودان وتخفيف المعاناة عن الشعب السوداني.

من جانبه، أعرب السفير الزيمبابوي عن تضامن بلاده مع حكومة وشعب السودان، مشددًا على أن سفارة زيمبابوي في بورتسودان تعمل على تصحيح الفهم الخاطئ بأن السودان قد تخلت عنه أصدقاؤه الأفارقة، وخاصة زيمبابوي التي واجهت ضغوطًا اقتصادية على مدى السنوات الـ24 أو الـ25 الماضية. وأوضح أن الشعوب الإفريقية وحكوماتها لم تتخل عن زيمبابوي خلال تلك الفترة رغم العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.