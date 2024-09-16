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روضة الحاج: لستُ واللهِ يا بلادي بخيرٍ وسأبقى…حتى تكوني بخيرِ
كتبت شاعرة السودان الأولى “روضة الحاج”:
لستُ واللهِ يا بلادي بخيرٍ
وسأبقى…حتى تكوني بخيرِ
أغرتِ القلبَ بعد سوحِكِ سوحٌ
فتغنَّي ..(غُرِّي بحسنكِ غيري)
كلُّ حلوِ الحياةِ دونكِ مُرٌّ
والأسى جاثمٌ يُثقِّلُ صدري
طالما ظلَّ نزفُ جرحِكِ جارٍ
فسيبقى جرحي كذلك يجري!
سامحيني إذا بكيتُ طويلاً
وأقبلي يا بلادَ روحيَ عذري
حملتني الحياةُ في كلِّ صوبٍ
واحتوتني لكنْ حنينُكِ يسري
مثل نارِ الغضا بقلبي وروحي
يا بلاداً أفدي ثراها بعمري!
السمراء روضة الحاج
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