روضة الحاج: في عزلتي فصلٌ جديدٌ كي أفتشَّ عن أملْ في عزلتي أُصغي إلى صوتي أجلْ !!

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روضة الحاج: في عزلتي فصلٌ جديدٌ كي أفتشَّ عن أملْ في عزلتي أُصغي إلى صوتي أجلْ !!
كتبت شاعرة السودان الأولى “روضة الحاج”:
في عزلتي
وقتٌ
لأفهمَ كلَّ ما استعصى
وقد غادرتُه
قبل اكتمالِ نضوجِه
وعبرتُ للتالي
وكنتُ على عجلْ
في عزلتي
فصلٌ جديدٌ كي أفتشَّ عن أملْ
في عزلتي
أُصغي إلى صوتي
أجلْ !!
وأرتِّبُ القاموسَ ثانيةً
أُعيدُ إلى المعاني زهوَها
وأخيطُ فستاناً جديداً للقصيدةِ
غير ذيَّاك السَمَلْ
في عزلتي
أعفو عن الذاتِ التي أتعبتُها جداً
أحاورها قليلاً
ثم أسمعها
وأسمعها
وأسمعها
وأعجبُ كيف أنَّي لم أمَلّْ !
السمراء روضة الحاج
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