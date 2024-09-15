الكشف عن أسباب وفاة عازف “الكمان” السوداني المعروف “حذيفة” بمدينة الدمازين

نعى العشرات من الفنانين والموسيقيين بالسودان, عازف آلة “الكمان” المعروف حذيفة فرج, والذي حدثت وفاته عصر اليوم الأحد.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين لتدوينات وتعليقات الموسيقيين المقربين من العازف الراحل, فإن حذيفة توفي على نحو مفاجئ بالسودان.

ووفقاً لما ذكر بعض الموسيقيين, فإن وفاة العازف الشهير جاءت نتيجة ذبحة صدرية لم تمهله طويلاً, وذلك بمدينة الدمازين التي أقام فيها بعد نشوب الحرب في الخرطوم وفقاً لما ذكر بعض المقربين منه.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين