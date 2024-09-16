رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة يوجه بإنشاء مراكز لتأهيل وعلاج الناجيات من العنف والإنتهاكات

وجه رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ولاة الولايات بإنشاء مراكز لتقديم الخدمات الإجتماعية والصحية والإقتصادية لإزالة الأضرار التي لحقت بالناجيات من العنف والإنتها_كات ،على يد مليشيا الدعم السريع الإرها_بية المتمردة، وتقديم الدعم اللازم لهن وحمايتهن.

ووجه سيادته، وزارات ديوان الحكم الإتحادي والرعاية الإجتماعية ومفوضية العون الإنساني، بتكثيف العمل والتنسيق والتعاون مع المنظمات ذات الصلة ، لإنفاذ هذه التوجيهات. وذلك لعلاج الآثار الصحية والنفسية والإجتماعية الواقعة على الناجيات من العنف والإنتهاكات .

إعلام القوات المسلحة