شاهد بالفيديو .. “شالو نومنا وشالو نعاسنا شالو روحنا وشالو انفاسنا” أداء رائع بمصاحبة الكمان

يا حليلهم دوام بطراهم.. في قلبي دوام ذكراهم .. انا بريدهم ديارهم ووين ..

خطفت رائعة الأستاذ الراحل عبدالعزيز محمد داؤود “يا حليل دوام بطراهم” الأنظار من جديد عقب أداء رائع من الفنان الشاب محمد عبدالله.

يا حليل ناس هم ناسنا.. ذكرياتهم ديمة في راسنا .. شالوا نومنا وشالو نعاسنا.. شالوا روحنا وشالوا انفاسنا .. انا بريدهم ديارهم ووين..

وصاحب أداء الأغنية عزف جميل من فتاة تقف بجوار الفنان الشاب، حيث وجدت تفاعلاً كبيراً على شبكات التواصل الاجتماعي بحسب رصد محرر “النيلين”، وحصلت الأغنية على عدد كبير من التعليقات.

يا حليل مجلسنا الهادي ويا حليل بلبلنا الشادي العزول الرايح وغادي كان قريب وكانوا قصادي انا بريدهم.. ديارهم وين وختم الفنان “محمد عبدالله” قائلاً : “حنرجع تاني زي ما كنا وسط أهلنا وأصحابنا وأحبابنا”.

رصد وتحرير – “النيلين”