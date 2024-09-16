قوات التحالف السودانى تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من كتيبة البركان

احتفلت قوات حركة التحالف السودانى الأحد بمعسكر الشهيد حمزة الأزرق بالقضارف بتخريج الدفعه الأولى من كتيبة البركان ضمن متحرك الشهيد خميس عبدالله أبكر وذلك بمشاركة والى القضارف بالانابة د/ أحمد الامين ادم وعدد من القيادات العسكرية وممثل الادارة الاهلية الأستاذ موسي محمد إسماعيل وكيل سلطان المساليت بالولاية. واوضح العميد ركن عبد الحكيم على نابرى ممثل الترتيبات الأمنية لدى مخاطبته الإحتفال أوضح ان الدفعة المتخرجة في أتم الجاهزية للانخراط في معركة الكرامة بعد ان نالت التدريب العسكرى المتكامل وتحليها بالصبر وقوة التحمل.

من جانبه ابان رئيس هيئة الأركان بالتحالف السودانى الفريق محمد إسحق ادم ان الدفعه تضم ثلاث كتائب من كتائب البركان وهناك تسع أخرى منها جارى اعدادها لدحر الجنجويد من اى شبر دنسوه من تراب الوطن وتعهد بقطع يد الداعمين للمليشيا وتلقينهم درسا لا ينسوه.

فيما جدد ممثل اللجنة العسكرية العليا للترتيبات الامنية الجنرال صديق بنقو الوقوف مع قيادة الدولة في خندق واحد للدفاع عن البلاد والقضاء على الجنجويد مشيرا إلى تزامن تخريج الدفعة مع تعرض الوطن لاكبر مؤامرة تجئ بمشاركة دولية وتنفذ بايدى سودانية.

إلى ذلك اكد ممثل قيادة المنطقة العسكرية الشرقية العميد الركن كمال عمر التوم اكد على الدور المرتجى للدفعه المتخرجة في حسم معركة الكرامة وحماية السودان ودحر التمرد.