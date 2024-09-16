رئيس مجلس السيادة الإنتقالى يصل جوبا

وصل رئيس مجلس السيادة الإنتقالى القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن #عبدالفتاح_البرهان اليوم إلى مدينة جوبا بجمهورية جنوب السودان، فى زيارة رسمية. وكان في إستقباله بمطار جوبا الدولي الرئيس سلفاكير ميارديت، وأعضاء البعثة السودانية لدى جمهورية جنوب السودان،وأجريت مراسم إستقبال رسمية لرئيس مجلس السيادة.

وسيجري رئيس المجلس، مباحثات مع الرئيس سلفاكير حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ودفعها بما يحقق تطلعات الشعبيين الشقيقين .

إضافة إلى القضايا ذات الإهتمام المشترك.

ويرافق رئيس المجلس خلال الزيارة وزير الخارجية المكلف السفير حسين عوض، ووزير الطاقة والنفط محي الدين نعيم محمد .

إعلام مجلس السيادة الإنتقالي