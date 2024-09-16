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شاهد بالفيديو.. خلال حفله الأخير بالخليج الفنان جمال فرفور يجمع بين “قلبين”.. يقود أحد معجبيه من يده إلى حبيبته وسط صيحات الجمهور الحاضر

2024/09/16
جمال فرفور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو تم تصويره من حفل الفنان الشهير جمال فرفور.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الحفل الذي تم تنظيمه بإحدى دول الخليج شهد لقطة أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث قام الفنان جمال فرفور, بإمساك أحد معجبيه الشاب من كتفه وقيادته لحبيبته التي كانت موجودة داخل الحفل.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فإن الشاب كان قد أبلغ الفنان بحضور حبيبته للحفل بعد أن ذهب إليه في المسرح الذي كان يغني فيه ليقوده فرفور إليها وسط صيحات الجمهور الكبير الحاضر الحفل.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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