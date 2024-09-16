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شاهد بالصور.. تفاصيل الزواج الأسطوري لرجل أعمال سوداني بالقاهرة.. تكلفة الزواج بلغت 300 ألف دولار والفنان المصري حمادة هلال والسلطانة أبرز المطربين الذين تغنوا في الفرح

2024/09/16
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واصل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, اهتمامه بتفاصيل الزواج الأسطوري لرجل أعمال سوداني شاب.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن حفل الزواج الذي أقيم بإحدى الفنادق الفخمة بالعاصمة المصرية القاهرة شارك فيه بالغناء عدد من المطربين أبرزهم الفنان المصري الشهير حمادة هلال, والمطربة السودانية الشهيرة هدى عربي.

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ووفقاً لما ذكر ناشرو صور حديثة من الحفل الضجة فإن زواج رجل الأعمال السوداني بلغت تكلفته حوالي 300 ألف دولار.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهرت الصور المتداولة العروسين مع مطرب الحفل الأساسي الفنان المصري حمادي هلال.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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