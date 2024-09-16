شاهد بالصورة والفيديو.. أصغر عرسان في السودان يخطفان الأضواء في ليلة زفافهما بفاصل من الرقص الهستيري بــ(الرقبة) وساخرون: (لمن كنا قدرهم هدفنا كان نشيل تلفون فيهو فيسبوك)

خطف عريس سوداني وعروسته الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورهما في مقطع فيديو متداول على نطاق واسع.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد لفت العروسين الأنظار بسبب صغر سنهما الذي كان واضحاً في ملامحهما.

وتفاعل العريس وعروسته في ليلة فرحهما مع إحدى الأغنيات بفواصل من الرقص الهستيري بــ(الرقبة).

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لردود أفعال الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي فقد وصف العروسين بأنهما أصغر عرسان في السودان, وكتب أحد المعلقين ساخراً: (لمن كنا قدرهم هدفنا كان نشيل تلفون فيهو فيسبوك).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين