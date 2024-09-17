«أوبن إيه آي» تواجه اختبارات كبرى

اجتاحت شركة «أوبن إيه آي» عالم التكنولوجيا بإطلاقها «شات جي بي تي»، وقلبت الأوضاع رأساً على عقب في أقل من عامين. ولكن على مدار الأشهر المقبلة، ستواجه الشركة بعضاً من الاختبارات الكبرى.

ستعزز الشراكة المرتقبة مع شركة «آبل» من انتشارها بشكل كبير، مما سيضعها أمام ملايين المستخدمين الذين ربما لم يتفاعلوا مع الذكاء الاصطناعي التوليدي من قبل، كما رفعت قيمتها السوقية المتزايدة بسرعة مذهلة سقف التوقعات إلى مستويات غير مسبوقة، خصوصاً مع اهتمام مستثمرين مثل «آبل» و«إنفيديا» بحسب شبكة سي إن بي سي.

وأثارت إعادة تنظيم كياناتها الهجينة غير الربحية والهادفة للربح انتقادات بسبب التخلي عن جذور الشركة الناشئة في بناء الذكاء الاصطناعي لصالح البشرية، بعد إصدار معاينة لأحدث نموذج للذكاء الاصطناعي، والذي يحمل الاسم الرمزي Project Strawberry ولكن تم إطلاقه رسمياً باسم OpenAI o1. ويأتي إطلاق «o1» في وقت تسعى شركة «أوبن إيه آي» إلى جمع اكتتابات ترفع قيمتها إلى 150 مليار دولار.

صحيفة البيان